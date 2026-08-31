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۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا

عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ
ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١ وكذالك جعلنا لكل نبي
وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ
١١١
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض
عَدُوًّۭا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما
زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًۭا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا
يفترون ١١٢ ولتصغى اليه افيدة الذين لا يومنون بالاخرة
يَفْتَرُونَ ١١٢ وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ
١١٢
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ١١٣ افغير الله ابتغي
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١١٣ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى
١١٣
حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا
حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًۭا ۚ
والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌۭ مِّن رَّبِّكَ
بالحق فلا تكونن من الممترين ١١٤ وتمت كلمت ربك
بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
١١٤
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
١١٥ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان
١١٥ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن
١١٥
يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ١١٦ ان ربك هو
يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
١١٦
اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ١١٧ فكلوا
أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٧ فَكُلُوا۟
١١٧
مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مومنين ١١٨
مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١١٨
١١٨

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