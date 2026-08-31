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۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان
۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ

الله سميعا عليما ١٤٨ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن
ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن
١٤٨
سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩ ان الذين يكفرون
سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ
١٤٩
بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون
بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ
نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟
بين ذالك سبيلا ١٥٠ اولايك هم الكافرون حقا واعتدنا
بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّۭا ۚ وَأَعْتَدْنَا
١٥٠
للكافرين عذابا مهينا ١٥١ والذين امنوا بالله ورسله
لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ١٥١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ
١٥١
ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم
وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
اجورهم وكان الله غفورا رحيما ١٥٢ يسالك اهل الكتاب
أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٥٢ يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ
١٥٢
ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر
أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ
من ذالك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم
مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا
ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا
عن ذالك واتينا موسى سلطانا مبينا ١٥٣ ورفعنا فوقهم
عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
١٥٣
الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا
ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُلْنَا
لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ١٥٤
لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا ١٥٤
١٥٤

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