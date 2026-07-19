آيات:
٣٠
مكان النزول:
مكة المكرمة
مقتبس من تفسير ابن عاشور – التحرير والتنوير
أشهر أسماء هذه السورة هو (سورة السجدة)، وهو أخصر أسمائها، وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. وبهذا الاسم ترجم لها الترمذي في جامعه وذلك بإضافة كلمة (سورة) إلى كلمة (السجدة) . ولا بد من تقدير كلمة (الم) محذوفة للاختصار إذ لا يكفي مجرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة، فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن إلا في سورة من السور.
وتسمى أيضا الم تنزيل؛ روى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن النبيء ﷺ «كان لا ينام حتى يقرأ (الم تنزيل) و﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ [الملك»: ١] .
وتسمى (الم تنزيل السجدة) . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة «كان النبيء ﷺ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (الم تنزيل السجدة) و﴿هل أتى على الإنسان﴾ [الإنسان»: ١] . قال شارحو صحيح البخاري ضبط اللام من كلمة (تنزيل) بضمة على الحكاية، وأما لفظ (السجدة) في هذا الحديث فقال ابن حجر هو بالنصب: وقال العيني والقسطلاني بالنصب على أنه عطف بيان يعني أنه بيان للفظ (الم تنزيل)، وهذا بعيد لأن لفظ السجدة ليس اسما لهذه السورة إلا بإضافة (سورة) إلى (السجدة)، فالوجه أن يكون لفظ (السجدة) في كلام أبي هريرة مجرورا بإضافة مجموع (الم تنزيل) إلى لفظ (السجدة)، وسأبين كيفية هذه الإضافة.
وعنونها البخاري في صحيحه (سورة تنزيل السجدة) . ويجب أن يكون (تنزيل) مضموما على حكاية لفظ القرآن، فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة بـ (الم)، فلذلك فمن سماها (سورة السجدة) عنى تقدير مضاف أي سورة (الم السجدة) .
ومن سماها (تنزيل السجدة) فهو على تقدير (الم تنزيل السجدة) بجعل (الم تنزيل) اسما مركبا ثم إضافته إلى السجدة، أي ذات السجدة، لزيادة التمييز والإيضاح، وإلا فإن ذكر كلمة (تنزيل) كاف في تمييزها عما عداها من ذوات (الم) ثم اختصر بحذف (الم) وإبقاء (تنزيل)، وأضيف (تنزيل) إلى (السجدة) على ما سيأتي في توجيه تسميتها (الم تنزيل السجدة) .
ومن سماها (الم السجدة) فهو على إضافة (الم) إلى (السجدة) إضافة على معنى اللام وجعل (الم) اسما للسورة.
ومن سموها (الم تنزيل السجدة) لم يتعرضوا لضبطها في شروح صحيح البخاري ولا في النسخ الصحيحة من الجامع الصحيح، ويتعين أن يكون (الم) مضافا إلى (تنزيل) على أن مجموع المضاف والمضاف إليه اسم لهذه السورة محكي لفظه؛ فتكون كلمة (تنزيل) مضمومة على حكاية لفظها القرآني، وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار العلم مثل: عبد الله، ويعتبر مجموع ذلك المركب الإضافي مضافا إلى السجدة إضافة المفردات، وهو استعمال موجود، ومنه قول تأبط شرا:
إني لمهد من ثنـائي فـقـاصـد به لابن عم الصدق شمس بن مالك
إذ أضاف مجموع (ابن عم) إلى الصدق، ولم يرد إضافة عم إلى الصدق. وكذلك قول أحد الطائيين في ديوان الحماسة:
داو ابن عم السوء بالنأي والغنـى ∗∗∗ كفى بالغنى والنأي عنه مداويا
فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء.
فأضاف مجموع ابن عم إلى السوء، ومثله قول رجل من كلب في ديوان الحماسة:
هنيئا لابن عم السوء أني ∗∗∗ مجاورة بني ثعل لبوني
وقال عيينة بن مرداس في الحماسة:
فلما عرفت اليأس منه وقد بدت ∗∗∗ أيادي سبا الحاجات للمتذكـر
فأضاف مجموع (أيادي سبا) وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات.
وقال بعض رجازهم:
أنا ابن عم الليل وابن خاله ∗∗∗ إذا دجى دخلت في سرباله
فأضاف (ابن عم) إلى لفظ (الليل)، وأضاف (ابن خال) إلى ضمير (الليل) على معنى أنا مخالط الليل، ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل.
ومن هذا اسم عبد الله بن قيس الرقيات، فالمضاف إلى (الرقيات) هو مجموع المركب إما عبد الله، أو (ابن قيس) لا أحد مفرداته.
وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم العدد على بنائه كما تقول: أعطه خمسة عشرة.
وتسمى هذه السورة أيضا (سورة المضاجع) لوقوع لفظ (المضاجع) في قوله تعالى ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ [السجدة: ١٦] .
وفي تفسير القرطبي عن مسند الدارمي أن خالد بن معدان سماها (المنجية) . قال: بلغني أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها وقالت: رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءتي فشفعها الرب فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة اهــ.
وقال الطبرسي: تسمى (سورة سجدة لقمان) لوقوعها بعد سورة لقمان لئلا تلتبس بسورة (حم السجدة)، أي كما سموا سورة (حم السجدة) وهي سورة فصلت (سورة سجدة المؤمن) لوقوعها بعد (سورة المؤمنين) .
وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس، وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا﴾ [السجدة: ١٨] إلى لعلهم يرجعون. قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسيأتي إبطاله. وزاد بعضهم آيتين ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ [السجدة: ١٦] إلى بما كانوا يعملون لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف.
والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق خاص بعام كما أصلنا في المقدمة الخامسة.
نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، وقد عدت الثالثة والسبعين في النزول.
وعدت آياتها عند جمهور العادين ثلاثين، وعدها البصريون سبعا وعشرين.
من أغراض هذه السورة أولها التنويه بالقرآن أنه منزل من عند الله، وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه مفترى بأنهم لم يسبق لهم التشرف بنزول كتاب.
والاستدلال على إبطال إلهية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما.
وذكر البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسله، وتنظيره بإحياء الأرض، وأدمج في ذلك أن إحياء الأرض نعمة عليهم كفروا بمسديها.
والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم.
والثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهم، ومقابلة إيمانهم بكفر المشركين، ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد ﷺ هدى به أمة عظيمة.
والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين، وتهديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنين.
وختم ذلك بانتظار النصر.
وأمر الرسول ﷺ بالإعراض عنه تحقيرا لهم، ووعده بانتظار نصره عليهم.
ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي عن جابر بن عبد الله قال («كان النبيء لا ينام حتى يقرأ (الم تنزيل السجدة) و﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ [الملك»: ١] ) .