٣

وقوله "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء" يعني الفقر والضيق في العيش "والضراء" وهي الأمراض والأسقام والآلام "لعلهم يتضرعون" أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون.