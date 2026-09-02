登入
登入
选择语言
12:7
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧

٧

在优素福和他哥哥们（的故事）里，对于询问者确有许多迹象。
经注
课程
反思