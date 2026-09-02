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7:65
۞ والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره افلا تتقون ٦٥
۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥

٦٥

（我确已派遣）阿德人的弟兄呼德去教化他们，他说：我的宗族啊！你们要崇拜真主，除他之外，绝无应受你们崇拜的。难道你们还不敬畏吗？
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