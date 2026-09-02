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37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥

١٤٥

然后，我将他抛在旱地上，当时他是有病的。
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