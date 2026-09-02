登入
登入
选择语言
32:11
۞ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ١١
۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١

١١

你说：奉命主管你们的生命的死神，将使你们死亡，然后你们将被召归于你们的主。
经注
课程
反思