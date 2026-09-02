登入
登入
选择语言
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢

٥٢

我曾启示穆萨（说）：你在夜间率领我的众仆而旅行，你们确是被追赶的。
经注
课程
反思