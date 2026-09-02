登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
意译
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِيٓ
إِنَّكُم
مُّتَّبَعُونَ
٥٢
我曾启示穆萨（说）：你在夜间率领我的众仆而旅行，你们确是被追赶的。
经注
课程
反思
26:53
فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣
فَأَرۡسَلَ
فِرۡعَوۡنُ
فِي
ٱلۡمَدَآئِنِ
حَٰشِرِينَ
٥٣
法老派遣征募者到各城市去。
经注
课程
反思
26:54
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
لَشِرۡذِمَةٞ
قَلِيلُونَ
٥٤
他说：这些人确是一小撮人。
经注
课程
反思
26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَإِنَّهُمۡ
لَنَا
لَغَآئِظُونَ
٥٥
他们确是激怒了我，
经注
课程
反思
26:56
وانا لجميع حاذرون ٥٦
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ ٥٦
وَإِنَّا
لَجَمِيعٌ
حَٰذِرُونَ
٥٦
我们确是谨慎的团体。
经注
课程
反思
26:57
فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧
فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧
فَأَخۡرَجۡنَٰهُم
مِّن
جَنَّٰتٖ
وَعُيُونٖ
٥٧
我就使他们离开许多园圃和源泉，
经注
课程
反思
26:58
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَكُنُوزٖ
وَمَقَامٖ
كَرِيمٖ
٥٨
财宝和高贵的住所。
经注
课程
反思
26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذَٰلِكَۖ
وَأَوۡرَثۡنَٰهَا
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٥٩
（事情）是象那样的。我使以色列的后裔继承它。
经注
课程
反思
26:60
فاتبعوهم مشرقين ٦٠
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
فَأَتۡبَعُوهُم
مُّشۡرِقِينَ
٦٠
敌人在日出时赶上他们。
经注
课程
反思
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِيٓ
إِنَّكُم
مُّتَّبَعُونَ
٥٢
我曾启示穆萨（说）：你在夜间率领我的众仆而旅行，你们确是被追赶的。
经注
课程
反思