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22. Al-Hajj

朝觐

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奉至仁至慈的真主之名
22:1
يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌۭ ١

١

众人啊！你们应当敬畏你们的主，复活时的地震，确是一件大事。
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