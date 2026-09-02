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16. An-Nahl

蜜蜂

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奉至仁至慈的真主之名
16:1
اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ١
أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

١

真主的命令必定来临，所以你们不必要求其早日实现，赞颂真主超绝万物，他超乎他们所用以配他的。
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