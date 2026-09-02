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87. Al-A'la
至尊
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
ٱلۡأَعۡلَى
١
你当赞颂你至尊主的大名超绝万物，
经注
课程
反思
87:2
الذي خلق فسوى ٢
ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢
ٱلَّذِي
خَلَقَ
فَسَوَّىٰ
٢
他创造万物，并使各物匀称。
经注
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反思
87:3
والذي قدر فهدى ٣
وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣
وَٱلَّذِي
قَدَّرَ
فَهَدَىٰ
٣
他预定万物，而加以引导。
经注
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反思
87:4
والذي اخرج المرعى ٤
وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤
وَٱلَّذِيٓ
أَخۡرَجَ
ٱلۡمَرۡعَىٰ
٤
他生出牧草，
经注
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反思
87:5
فجعله غثاء احوى ٥
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥
فَجَعَلَهُۥ
غُثَآءً
أَحۡوَىٰ
٥
然後使它变成黑色的枯草。
经注
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反思
87:6
سنقريك فلا تنسى ٦
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦
سَنُقۡرِئُكَ
فَلَا
تَنسَىٰٓ
٦
我将使你诵读，故你不会忘记，
经注
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反思
87:7
الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧
إِلَّا
مَا
شَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّهُۥ
يَعۡلَمُ
ٱلۡجَهۡرَ
وَمَا
يَخۡفَىٰ
٧
除非真主所欲你忘记的。他的确知道显著的和隐微的言行。
经注
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反思
87:8
ونيسرك لليسرى ٨
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨
وَنُيَسِّرُكَ
لِلۡيُسۡرَىٰ
٨
我将使你遵循平易的道路，
经注
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反思
87:9
فذكر ان نفعت الذكرى ٩
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩
فَذَكِّرۡ
إِن
نَّفَعَتِ
ٱلذِّكۡرَىٰ
٩
故你当教诲众人，如果教诲有裨於他们的话。
经注
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反思
87:10
سيذكر من يخشى ١٠
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
سَيَذَّكَّرُ
مَن
يَخۡشَىٰ
١٠
畏主的人，将觉悟；
经注
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87. Al-A'la
至尊
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
ٱلۡأَعۡلَى
١
你当赞颂你至尊主的大名超绝万物，
经注
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