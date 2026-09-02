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72. Al-Jinn

精灵

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奉至仁至慈的真主之名
72:1
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ١
قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا ١

١

你说：我曾奉到启示：有几个精灵已经静听，并且说：我们确已听见奇异的《古兰经》，
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