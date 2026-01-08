قد افلح من زكاها ٩
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩
﴿قَدۡ أَفۡلَحَ﴾ حُذِفَتْ مِنْهُ اللَّام لِطُولِ الْكَلَام ﴿مَن زَكَّىٰهَا ٩﴾ طَهَّرَهَا مِنْ الذُّنُوب