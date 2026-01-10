91:6至91:7节的经注
والارض وما طحاها ٦ ونفس وما سواها ٧
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
Здесь имеется в виду, что Аллах выровнял и расширил землю, позволив тем самым людям использовать ее для своих нужд. Альтернативный перевод этого аята гласит: «Клянусь землей и тем, как она распростерта!»