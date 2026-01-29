登入
Ash-Shams
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَٱلسَّمَآءِ
وَمَا
بَنَىٰهَا
٥
以苍穹及其建筑者发誓，
Al-Sa'di
Согласно одному толкованию, Аллах поклялся небом и самим собой. Согласно другому толкованию, Он поклялся тем, насколько совершенными и безукоризненными сотворены небеса.
