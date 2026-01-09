91:11至91:15节的经注
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
The she-camel of the Prophet Salih, in a way, symbolised the principle that one should respect the rights of others and discharge one’s duties to them accordingly, even if they are helpless and weak. It is quite possible that a creature which, to all appearances, is only a ‘she-camel’, may be God’s sign brought before people to test them.