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أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) وقرأ الجمهور : { إنا صببنا } بكسر همزة ( إنَّا ) على أن الجملة بيان لجملة : { فلينظر الإنسان إلى طعامه } لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الإيجاز . وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بفتح الهمزة على أنه اسم بدلُ اشتمال من { طعامه } أو البدلُ الذي يسميه بعض النحويين بدل مفصَّل من مجمل .والصَّب : إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة في الدقة في وعاء غير الذي كانت فيه ، يقال : صَب الماء في الجَرة ، وصب القَمح في الهَرِي ، وصَبَّ الدراهم في الكِيس . وأصله : صبّ الماء ، مثل نزول المطر وإفراغ الدلو .