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[ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) ] جا هه‌ر كه‌سێك ویستی لێ بێت په‌ندو ئامۆژگاری وه‌رئه‌گرێ وه‌ له‌و یادخستنه‌وه‌یه‌ سوود ئه‌بینێ.

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