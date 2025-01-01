6:26至6:27节的经注
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3
Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божьего посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в заблуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.

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