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3
﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن طِینࣲ﴾ بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَم مِنْهُ ﴿ثُمَّ قَضَىٰۤ أَجَلࣰاۖ﴾ لَكُمْ تَمُوتُونَ عِنْد انْتِهَائِهِ ﴿وَأَجَلࣱ مُّسَمًّى﴾ مَضْرُوب ﴿عِندَهُۥۖ﴾ لِبَعْثِكُمْ ﴿ثُمَّ أَنتُمۡ﴾ أَيّهَا الْكُفَّار ﴿تَمۡتَرُونَ ٢﴾ تَشُكُّونَ فِي الْبَعْث بَعْد عِلْمكُمْ أَنَّهُ ابْتَدَأَ خَلْقكُمْ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الِابْتِدَاء فَهُوَ عَلَى الْإِعَادَة أَقْدَر

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