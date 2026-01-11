68:28至68:29节的经注
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
Не думайте об Аллахе неподобающим образом и не думайте, что вы не зависите от Него. Если бы вы признали то, что ваша воля зависит от воли Аллаха, и сказали: «Если будет угодно Аллаху» - то всего этого бы не произошло.