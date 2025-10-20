انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ٩١ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Всевышний изобличил порочность этих отвратительных поступков и назвал их скверной и деяниями сатаны. Люди должны избегать их для того, чтобы обрести успех, поскольку они не смогут добиться его, пока не перестанут совершать то, что запретил Аллах. В особенности это относится к упомянутым в этом аяте омерзительным поступкам. Первым из них является употребление опьяняющих напитков. К ним относится все, что лишает рассудка, опьяняет или одурманивает. Вторым из них являются азартные игры. Сюда относятся пари и любые споры и состязания, в которых обе стороны берут на себя материальные обязательства. Третьим из них являются поклонение вместо Аллаха идолам и истуканам, а четвертым - гадание по стрелам. Аллах запретил эти поступки, велел Своим рабам сторониться их и сообщил о вреде, который они причиняют и который обязывает людей избегать и сторониться их. Во-первых, эти поступки являются скверными и нечистыми. Это невозможно осязать, поскольку они являются нечистыми в духовном плане. Тем не менее, люди должны избегать любой нечисти, чтобы не оскверниться ею. Во-вторых, они относятся к деяниям злейшего врага человечества - сатаны. Хорошо известно, что врагов следует остерегаться, опасаясь их козней и деяний, особенно, если своими деяниями они пытаются завлечь человека в западню. Такая западня может стать губительной, и поэтому благоразумный человек должен избегать, остерегаться и опасаться деяний своего явного врага. В-третьих, раб не сможет обрести успех, пока не будет избегать этих поступков. Преуспеяние - это обретение желаемого и избавление от неприятного. Что же касается перечисленных четырех деяний, то все они являются препятствием на пути к успеху. В-четвертых, они порождают вражду и ненависть среди людей, и поэтому сатана делает все возможное для их распространения. В особенности это относится к употреблению опьяняющих напитков и азартным играм, поскольку они способны посеять вражду и ненависть даже между правоверными. Опьяняющие напитки лишают человека рассудка и порождают в нем ненависть к его верующим братьям, а при неблагоприятных обстоятельствах, которые часто возникают при употреблении вина, дело может дойти даже до убийства. Во время азартных игр люди стремятся опередить друг друга и прибрать к рукам чужое имущество, не оказывая при этом другому человеку никакой услуги, и это тоже относится к факторам, способствующим возникновению вражды и ненависти. В-шестых, по причине этих деяний человек душой и телом отдаляется от поминания Аллаха и намаза, ради которых Он сотворил Своих рабов и которые являются залогом их счастья. Вино и азартные игры сильнее чего бы то ни было отвлекают человека от поминания Аллаха и занимают его мысли настолько, что он даже не замечает того, как проходят значительные промежутки времени. Что может быть ужаснее и отвратительнее грехов, которые оскверняют человека, относятся к деяниям сатаны, заставляют его запутываться в сетях дьявола и повиноваться ему так, как скотина повинуется своему пастуху, мешают ему добиться успеха, порождают вражду и ненависть между правоверными и отдаляют их от поминания Аллаха и намаза?!! Что вообще может иметь более тяжкие последствия?!! Принимая это во внимание, Всевышний Аллах запретил благоразумным людям совершать эти грехи и предложил им самим отказаться от них. Причина этого в том, что если благоразумный человек задумается над дурными последствиями этих деяний, то он непременно воздержится от них, не дожидаясь долгих увещеваний и убедительных предостережений.