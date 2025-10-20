كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ٧٩
كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍۢ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧٩
﴿كَانُوا۟ لَا یَتَنَاهَوۡنَ﴾ أَيْ لَا يَنْهَى بَعْضهمْ بَعْضًا ﴿عَن﴾ مُعَاوَدَة ﴿مُّنكَرࣲ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُوا۟ یَفۡعَلُونَ ٧٩﴾ فِعْلهمْ هَذَا