قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦

Всевышний велел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сказать людям: «Неужели вы станете поклоняться творениям, которые не способны принести вам ни вреда, ни пользы? Неужели вы откажетесь от поклонения Единственному Господу, Который приносит пользу и причиняет вред, одаряет благами и лишает милости? Он слышит голоса всех, кто обращается к Нему на разных языках со всевозможными просьбами. Он ведает об очевидном и сокрытом, явном и сокровенном, прошлом и будущем. Он один обладает этими совершенными качествами, и это значит, что только Он заслуживает поклонения и искреннего служения».