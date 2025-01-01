فقال:

{ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ }

{ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ }

{ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ }

{ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ }

{ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }