undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Может быть, им известно нечто, чего не знаешь ты, и поэтому они упрямо отворачиваются от тебя? Но какие знания могут быть у неграмотного, невежественного и заблудшего народа? А ты проповедуешь среди них самое великое, самое важное учение и узнаешь от Аллаха некоторые сокровенные вести, которые недоступны никому другому. Все эти аяты Всевышний ниспослал для того, чтобы логическими доводами убедить неверующих в ошибочности и порочности их взглядов. И как же просты и убедительны Его доказательства!