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﴿قُلۡ تَرَبَّصُوا۟﴾ هَلَاكِي ﴿فَإِنِّی مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُتَرَبِّصِینَ ٣١﴾ هَلَاككُمْ فَعُذِّبُوا بِالسَّيْفِ يَوْم بَدْر وَالتَّرَبُّص الِانْتِظَار

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