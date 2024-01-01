3

Аллах поведал о том, какая участь ожидает грешников, которые отвергают Божьих посланников, и в качестве примера привел египетского Фараона и его приспешников. Аллах отправил к ним своего посланника Мусу, сына Имрана, который явился к нечестивцам с великими знамениями, каждое из которых свидетельствовало о правдивости его небесного учения и порочности многобожия, в котором погряз египетский народ. Аллах также поддержал своего избранника ясными доводами, перед которыми смирялись человеческие сердца. История о змее и посохе и многие другие чудеса убедили людей в правдивости Мусы и проповедуемой им религии.