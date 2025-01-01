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﴿تَنزِیلُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ القرآن مبتدأ ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ خبره ﴿ٱلۡعَزِیزِ﴾ فِي مُلْكه ﴿ٱلۡعَلِیمِ ٢﴾ بِخَلْقِهِ

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