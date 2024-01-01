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﴿فَٱدۡعُوا۟ ٱللَّهَ﴾ اُعْبُدُوهُ ﴿مُخۡلِصِینَ لَهُ ٱلدِّینَ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ ١٤﴾ إخْلَاصكُمْ مِنْهُ

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