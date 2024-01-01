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﴿وَتَرَى ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةَ حَاۤفِّینَ﴾ حَال ﴿مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ﴾ مِنْ كُلّ جَانِب مِنْهُ ﴿یُسَبِّحُونَ﴾ حَال مِنْ ضَمِير حَافِّينَ ﴿بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡۚ﴾ مُلَابِسِينَ لِلْحَمْدِ أَيْ يَقُولُونَ سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ ﴿وَقُضِیَ بَیۡنَهُم﴾ بَيْن جَمِيع الْخَلَائِق ﴿بِٱلۡحَقِّۚ﴾ أَيْ الْعَدْل فَيَدْخُل الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّة وَالْكَافِرُونَ النَّار ﴿وَقِیلَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٧٥﴾ خَتْم اسْتِقْرَار الْفَرِيقَيْنِ بِالْحَمْدِ مِنْ الْمَلَائِكَة

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