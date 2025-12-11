اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
أي في العبادة وأنتم لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم .