Ash-Shu'ara
93
26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
هَلۡ
يَنصُرُونَكُمۡ
أَوۡ
يَنتَصِرُونَ
٩٣
他们能助你们呢？还是他们能自助呢？
Tafseer Al-Baghawi
( من دون الله هل ينصرونكم )
يمنعونكم من العذاب ،
( أو ينتصرون )
لأنفسهم .
