وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
﴿وَمَاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ عَلَى تَبْلِيغه ﴿مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ﴾ ما ﴿أَجۡرِیَ﴾ أي ثوابي ﴿إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ١٠٩﴾