فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
"فلو أن لنا كرة"، أي: رجعة في الدنيا، "فنكون من المؤمنين".