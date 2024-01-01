3

Всевышний поведал о той клевете, которую неверующие измыслили против Пророка Мухаммада и проповедуемого им Священного Корана. Они оболгали Священное Писание и нарекли его самыми лживыми эпитетами. Иногда они называли откровение бессвязными снами, уподобляя слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, бреду спящего человека, которые не понимает того, что произносят его уста. Иногда они называли откровение ложью, которую Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, измыслил или сочинил. Иной раз они называли Коран стихотворением и нарекали Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поэтом. Но если человек имеет хотя бы малейшее представление о жизни и качествах Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а также проповедуемом им Писании, то он не испытывает ни малейшего сомнения в том, что Священный Коран является самым славным и возвышенным писанием, которое было ниспослано Аллахом. Ни один человек не способен сочинить такое писание или хотя бы часть его. Аллах бросил вызов своим врагам и предложил им сочинить нечто подобное Священному Корану, однако, несмотря на свои многочисленные притязания, они не смогли ответить на этот вызов. И сами они прекрасно знают об этом. А если это не так, то почему они ничего не предпринимают? Почему они неподвижно сидят на своих местах, бормоча непонятные слова? Воистину, они поступают так, потому что коранические откровения - это сущая истина, которую невозможно опровергнуть. А это значит, что неверующим остается лишь произносить лживые речи в надежде, что люди, которые еще не познали истины, отвернутся от нее. Все это является величайшим Божьим знамением, которое сохраняется для последующих поколений и убедительно свидетельствует о правдивости Посланника и принесенного им учения. Если же после этого человек потребует показать ему другие доказательства правдивости Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или явить ему другие знамения, то он является несправедливым невеждой, который похож на своих предшественников - упрямых неверующих мужей, которые отказывались уверовать и требовали явить им новые знамения, не осознавая того, что эти знамения могли причинить им много вреда и не могли принести им пользы. Если они намеревались уверовать после того, как убедятся в правдивости Божьего учения, то они могли убедиться в его правдивости благодаря уже показанным им знамениям и не требовать новых сверхъестественных чудес. Если же они пытались изобличить бессилие посланников и найти себе оправдание в том случае, если посланники не покажут им того, что они требовали от них, то они были сущими неверующими. Такие люди не обретают правую веру даже тогда, когда им показывают затребованные ими чудеса, и остаются безбожниками до тех пор, пока не узрят мучительное наказание. Именно такие люди требовали от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, чудес, с которыми являлись предыдущие посланники, например, верблюдицы Салиха или посоха Мусы.