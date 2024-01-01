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3
﴿قَالَ﴾ لَهُمْ ﴿رَبِّی یَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ﴾ كَائِنًا ﴿فِی ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِمَا أَسَرُّوهُ ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٤﴾ به

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