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3

Вопрос Фараона был преисполнен неверия, а ответ Мусы был ясен и убедителен. Он сказал, что верит в Господа, который сотворил все сущее и придал своим творениям соответствующее обличие. Среди этих творений есть создания больших, малых и средних размеров, и все они обладают самыми различными качествами. Аллах указал им путь к тому, для чего они появились на свет, и свидетельства этого совершенного руководства можно наблюдать в каждом творении. Каждое творение стремится получить благо, ради которого оно было создано, и избежать зла, которое может постигнуть его. Так поступают даже животные, которых Аллах наделил разумом, достаточным для достижения этой цели. Этот аят похож на следующее откровение: «Который превосходно создал все, что сотворил» (32:7). Он сотворил все сущее и придал своим творениям облик, который настолько прекрасен, что человеческие умы не в состоянии придумать нечто более совершенное. Он также научил Свои творения тому, что может принести им пользу. А это значит, что только Он является Истинным Господом, и отрицание Его является отрицанием самого очевидного. Поступая так, человек провозглашает величайшую ложь, и если сравнить неверие в Господа миров с отрицанием очевидной истины, то оно окажется намного чудовищнее его. Фараон не смог возразить на неопровержимый довод Мусы и решил уклониться от темы и перевести беседу в шумный спор.