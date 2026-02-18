登入
Maryam
10
19:10
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
رَبِّ
ٱجۡعَل
لِّيٓ
ءَايَةٗۖ
قَالَ
ءَايَتُكَ
أَلَّا
تُكَلِّمَ
ٱلنَّاسَ
ثَلَٰثَ
لَيَالٖ
سَوِيّٗا
١٠
他说：我的主啊！求你为我预定一种迹象。他说：你的迹象是你无疾无病，但三日三夜你不能和人说话。
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
] زهكهریا - صلى الله عليه وسلم - فهرمووی: ئهی پهروهردگار نیشانهیهكم پێ بده لهسهر ئهم موژدهیه كه منداڵمان دهبێ تا زیاتر دڵئارام بم [
قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠)
] خوای گهوره فهرمووی: نیشانهی تۆ ئهوه بێ كه سێ شهو وسێ رۆژ لهسهر یهك ناتوانیت قسه لهگهڵ كهسدا بكهیت له كاتێكدا كه تۆ ساغ و سهلیمی لاڵ نیت (سێ شهو وسێ رۆژ لهسهر یهك زمانى بهسترا تهنها زیكرى خواى پێ دهكردو نهیدهتوانى قسهى لهگهڵ خهڵكى پێ بكات تهنها به ئاماژه نهبێت).
