يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ٥١ يَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥١

قوله تعالى : يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني تقدم معناه . والفطرة ابتداء الخلق .أفلا تعقلون ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل .