والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ان انتم الا مفترون ٥٠ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Пророк Худ был отправлен к адитам. Этот некогда известный народ проживал в местечке Ахкаф, расположенном в Йемене. Аллах назвал Своего пророка собратом адитов, потому что он был выходцем из этого народа. Людям было известно о его правдивости, и Аллах избрал своим посланником именно его для того, чтобы люди не отвергли его учение. Худ повелел им поклоняться одному Аллаху и запретил им приобщать к Аллаху сотоварищей. Он сообщил, что все остальные божества являются вымышленными и что поклонение таким божествам является великой ложью. Он также разъяснил, что поклоняться одному Аллаху обязательно и что многобожие чревато самыми страшными последствиями. А затем он отметил, что у его соплеменников нет причин не повиноваться ему. Он сказал: