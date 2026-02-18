登入
Hud
28
11:28
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ٢٨
قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
أَرَءَيۡتُمۡ
إِن
كُنتُ
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَءَاتَىٰنِي
رَحۡمَةٗ
مِّنۡ
عِندِهِۦ
فَعُمِّيَتۡ
عَلَيۡكُمۡ
أَنُلۡزِمُكُمُوهَا
وَأَنتُمۡ
لَهَا
كَٰرِهُونَ
٢٨
他说：我的宗族啊！你们告诉我吧，如果我是依据从我的主降示的明证的，并且曾受过从他那里发出的慈恩，但那个明证对于你们是模糊的，难道你们憎恶它，而我们强迫你们接受它吗？
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَرَءَیۡتُمۡ﴾ أَخْبِرُونِي ﴿إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ بَيَان ﴿مِّن رَّبِّی وَءَاتَىٰنِی رَحۡمَةࣰ﴾ نُبُوَّة ﴿مِّنۡ عِندِهِۦ فَعَمِيَتۡ﴾ خَفِيَتْ ﴿عَلَیۡكُمۡ﴾ وَفِي قِرَاءَة بِتَشْدِيدِ الْمِيم وَالْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ ﴿أَنُلۡزِمُكُمُوهَا﴾ أَنُجْبِرُكُمْ عَلَى قَبُولهَا ﴿وَأَنتُمۡ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨﴾ لَا نَقْدِر على ذلك
