Hud
27
11:27
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ٢٧
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ ٢٧
但他的宗族中不信道的贵族说：我们认为你只是像我们一样的一个凡人，我们认为只有我们中那些最卑贱的人们才轻率地顺从你，我们认为你们不比我们优越。我们甚至相信你们是说谎的。
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
] دهسهڵاتداره كافرو بێباوهڕهكان له قهومی نوح وتیان: ئهی نوح -
صلی الله علیه وسلم
- تۆش تهنها مرۆڤێكی وهكو ئێمهیت و نابینین هیچ جیاواز بیت له ئێمه [
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ
] وه نابینین هیچ كهسێك شوێن تۆ كهوتبێ له دهسهڵاتداران و پیاوماقولان و گهورهكان تهنها فهقیرو ههژاران نهبێ كه تهنها بۆچوونێكی سادهیان ههیهو یهكسهر شوێنت كهوتوون به بێ بیركردنهوه [
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
] وه نابینین ئێوه هیچ فهزڵێكتان بهسهر ئێمهوه ههبێ له شتی دونیاییدا [
بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧)
] بهڵكو گومان ئهبهین كه ئێوه درۆزن بن.
