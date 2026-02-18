登入
Hud
26
11:26
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦
أَن
لَّا
تَعۡبُدُوٓاْ
إِلَّا
ٱللَّهَۖ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابَ
يَوۡمٍ
أَلِيمٖ
٢٦
除真主外，你们不要崇拜任何物。我的确怕你们遭受痛苦日的惩罚。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
آمركم ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم -إن لم تفردوا الله وحده بالعبادة- عذاب يوم موجع.
