ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦
除真主外，你们不要崇拜任何物。我的确怕你们遭受痛苦日的惩罚。
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَن﴾ أَيْ بِأَنْ ﴿لَّا تَعۡبُدُوۤا۟ إِلَّا ٱللَّهَۖ إِنِّیۤ أَخَافُ عَلَیۡكُمۡ﴾ إن عبدتم غيره ﴿عَذَابَ یَوۡمٍ أَلِیمࣲ ٢٦﴾ مُؤْلِم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
