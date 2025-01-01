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3

Когда Аллах схватил неверующие народы, подверг их наказанию и уничтожил, вымышленные божества не оказали им никакой поддержки. А поразившее нечестивцев наказание стало поучительным уроком для тех, кто боится наказания в Последней жизни. Этот урок свидетельствует о том, что несправедливые преступники страдают как при жизни на земле, так и после смерти. И после упоминания об этом Всевышний Аллах начал описывать День воскресения, когда все люди будут собраны для того, чтобы получить воздаяние, когда все они станут свидетелями величия и совершенной справедливости Аллаха. И благодаря этому они по-настоящему познают своего Господа. Это будет день, который увидят Аллах, ангелы и все остальные творения. А наступит он, когда закончится срок, отведенный для мирской жизни, и когда свершится все, что было предопределено Аллахом. И тогда Всемогущий Аллах переместит Свои творения в иной мир, в котором будут господствовать законы справедливого возмездия, подобно тому, как в мирской жизни господствовали законы религии.