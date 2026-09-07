أَمَّنۡ
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
وَأَنزَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَنۢبَتۡنَا
بِهِۦ
حَدَآئِقَ
ذَاتَ
بَهۡجَةٖ
مَّا
كَانَ
لَكُمۡ
أَن
تُنۢبِتُواْ
شَجَرَهَآۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
هُمۡ
قَوۡمٞ
يَعۡدِلُونَ
٦٠
是那天地的创造者（更好），他为你们从云中降下雨水，以培植美丽的园圃，而你们不能使园圃中的树木生长。除真主外，难道还有应受崇拜的吗？不然，他们是悖谬的民众。
阅读《古兰经注》
Ibn Kathir (Abridged)
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