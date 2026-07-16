登入
登入
选择语言
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

٥٠

他们曾用一个计谋，我也曾用一个计谋，但他们不知不觉。
经注
课程
反思