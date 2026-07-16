登入
登入
选择语言
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥

٤٥

我确已派遣赛莫德人的兄弟--撒立哈--去教化他们（说）：你们应当崇拜真主。他们立刻分为两派，互相争论。
经注
课程
反思